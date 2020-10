Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n145069-letat-s-trampom-boyatsya-jurnalisty-posle-perenesennogo-im-koronavirusa.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, у которого недавно обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19, утверждает, что уже выздоровел.

Однако журналисты ряда ведущих американских СМИ теперь отказываются работать в президентском пуле и летать в одном самолете с Трампом, сообщает издание The New York Times.

Об отказе заявили журналисты The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post.

Отмечается, что такое решение журналисты мотивируют пренебрежением эпидемиологическими правилами Трампом и членами его команды.

Так, Трамп, только заявив о выздоровлении, сразу же полетел во Флориду без маски. А на американском борту № 1, отмечают журналисты, бортпроводники и охранники также не носят масок. Кроме того, из карантина ранее установленного срока выходят помощники Трампа, которые были контактными лицами.

По словам журналистов, они не имеют уверенности, что будут приняты и соблюдены основные меры предосторожности для защиты здоровья репортеров.

Сейчас Ассоциация корреспондентов Белого дома, которая координирует президентский пул репортеров, пытается найти журналистов, готовых освещать деятельность Трампа.

Это неслыханное явление для традиции, уходящей корнями в десятилетия, утверждают ветераны-корреспонденты в Вашингтоне, и оно наступило за три недели до дня выборов, — подчеркивает издание.

Напомним, Трамп недавно заявил, что он готов поделиться своей плазмой с антителами для изготовления лекарств для больных коронавирусом.