Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, в якого нещодавно виявили коронавірусну хворобу COVID-19, стверджує, що вже одужав.

Однак журналісти низки провідних американських ЗМІ тепер відмовляються працювати у президентському пулі та літати в одному літаку з Трампом, повідомляє видання The New York Times.

Про відмову заявили журналісти The New York Times, The Wall Street Journal та The Washington Post.

Зазначається, що таке рішення журналісти мотивують нехтуванням епідеміологічними правилами Трампом та членами його команди.

Так, Трамп, щойно заявивши про одужання, відразу ж полетів до Флориди без маски. А на американському борту № 1, зазначають журналісти, бортпровідники та охоронці також не носять масок. Крім того, з карантину раніше встановленого терміну виходять помічники Трампа, які були контактними особами.

За словами журналістів, вони не мають впевненості, що будуть вжиті та дотримані основні запобіжні заходи для захисту здоров’я репортерів.

Наразі Асоціація кореспондентів Білого дому, яка координує президентський пул репортерів, намагається знайти журналістів, готових висвітлювати діяльність Трампа.

Це нечуване явище для традиції, яка сягає десятиліть, стверджують ветерани-кореспонденти у Вашингтоні, і воно настало за три тижні до дня виборів, — наголошує видання.

Нагадаємо, Трамп нещодавно заявив, що він готовий поділитися своєю плазмою з антитілами для виготовлення ліків для хворих на коронавірус.