Коронавирус в Украине унес за сутки жизни более 100 человек

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Коронавирус в Украине 12 октября подтвердили у 5 тыс. 133 человек, 107 пациентов умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны по распространению коронавируса.

С марта этого года COVID-19 подтвердили у 270 тыс. 587 человек, 5 тыс. 122 человек — умерли от осложнений. Сейчас на лечении более 148 тыс. человек.

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской области (439), Киеве (397), Львовской (341) и Днепропетровской (305) областях.

Ожидается, что 13 октября Минздрав предложит продлить карантин до конца года. Ситуация с распространением коронавируса заставляет пересмотреть карантин, отмечает главный санврач Виктор Ляшко. В частности, Минздрав намерен ограничить работу заведений общественного питания до 22.00. Рассматривается предложение сместить школьные каникулы с 15 до 30 октября.

Вузам рекомендуется перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября, а студентам выехать из общежитий.

Кроме того, в Украине будут отслеживать повторные заболевания коронавируса.