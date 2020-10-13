Коронавірус забрав за добу понад 100 життів, Кабмін готується продовжити карантин до кінця року, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n145061-koronavirus-zabrav-za-dobu-ponad-100-jyttiv-kabmin-gotuietsya-prodovjyty-karantyn-do-kincya-roku.html

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Коронавірус в Україні 12 жовтня підтвердили у 5 тис. 133 людей, 107 пацієнтів померли від ускладнень.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

Від березня цього року COVID-19 підтвердили у 270 тис. 587 людей, 5 тис. 122 осіб — померли від ускладнень. Наразі на лікуванні понад 148 тис. людей.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській області (439), Києві (397), Львівській (341) та Дніпропетровській (305) областях. Найменше нових хворих у Кіровоградській та Херсонській областях — 30 та 39 випадків відповідно.

Очікується, що 13 жовтня МОЗ запропонує продовжити карантин до кінця року. Ситуація з поширенням коронавірусу змушує переглянути карантинні обмеження, зазначає головний санлікар Віктор Ляшко.

Сьогодні, 13 жовтня, МОЗ на засіданні Кабміну запропонує продовжити введений через епідемію COVID карантин до кінця року. Зокрема, МОЗ має намір обмежити роботу закладів громадського харчування до 22.00. Розглядається пропозиція змістити шкільні канікули з 15 до 30 жовтня.

Вузам рекомендується перейти на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада, а студентам виїхати із гуртожитків. Це не стосується сиріт, внутрішніх переселенців і позбавлених батьківського піклування.

Крім того, в Україні будуть відслідковувати повторні захворювання коронавірусом.