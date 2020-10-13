Долговременные последствия COVID-19 назвали ученые

https://racurs.ua/n145072-dolgovremennye-posledstviya-covid-19-nazvali-uchenye.html

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Существование «долговременной коронавирусной инфекции» (Long COVID) признала на официальном уровне Национальная служба здравоохранения Великобритании. Медики установили, что симптомы коронавируса могут сохраняться несколько недель подряд, а также длительное время воздействовать на организм.

Официальный Лондон уже разрабатывает рекомендации для медиков по лечению Long COVID, пишет «УП. Жизнь».

В Британии 60 тыс. человек обратились к врачам с проблемами дыхания, истощением, слабостью. Некоторые пациенты жаловались на проблемы с сердцем, печенью, почками и мозгом. По мнению экспертов, «длительный COVID» может нести более сильную угрозу для системы здравоохранения, чем смертность.

Существует все больше доказательств того, что COVID-19 является мультисистемным заболеванием, которое для многих людей включает стойкие симптомы с долгосрочным влиянием на их здоровье, — отметил директор NICE Пол Крисп.

Долговременные симптомы COVID-19 могут сохраняться несколько недель подряд у тех, кто тяжело перенес болезнь или страдает от длительных осложнений. Симптомы болезни могут держаться месяцами.

Долговременная коронавирусная инфекция (Long COVID) характеризуется следующими симптомами:

хроническая усталость;

одышка;

повышенный пульс;

потеря вкуса / запаха;

головные боли;

мышечные боли;

лихорадка;

заболевания почек;

проблемы мобильности;

инсульт;

бессонница.



Самыми распространенными жалобами на COVID-19 является усталость, одышка и боль в суставах.

Согласно британским исследованиям, около 10% пациентов имели симптомы длительного COVID-19 в течение месяца. Еще 2% (один человек из 50) все еще имели симптомы спустя три месяца после инфицирования вирусом. В отчете также отмечается, что Long COVID случается редко в возрасте до 18 лет и старше 65 лет, а более распространен среди женщин и мужчин трудоспособного возраста.