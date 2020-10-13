В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Во Всемирной организации по охране здоровья (ВОЗ) отмечают, что коллективный иммунитет не может быть действенной стратегией в борьбе с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об этом во время брифинга 13 октября, сообщает CNN.

Выпускать на свободу опасный вирус, который мы не до конца понимаем, просто неэтично, — подчеркнул он.

Гебрейесус добавил, что коллективный иммунитет — это «концепция, которая используется для вакцинации».

Например, коллективный иммунитет против кори нуждается в вакцинации около 95% населения. Остальные 5% будут защищены тем, что корь не будет распространяться среди вакцинированных, — отметил Гебрейесус. — Иными словами, коллективный иммунитет достигается за счет защиты людей от вируса, а не за счет его влияния.



Глава ВОЗ подчеркнул, что никогда в истории для реагирования на вспышки болезней, а тем более пандемии, не использовалась стратегия коллективного иммунитета. Он добавил, что позволить вирусу циркулировать бесконтрольно, значит допустить «лишние инфекции, страдания и смерть».

Напомним, в ВОЗ недавно спрогнозировали дальнейшую судьбу COVID-19.