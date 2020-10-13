У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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У Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ) наголошують, що колективний імунітет не може бути дієвою стратегією в боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив про це під час брифінгу 13 жовтня, повідомляє CNN.

Випускати на волю небезпечний вірус, який ми не до кінця розуміємо, просто неетично, — наголосив він.

Гебрейесус додав, що колективний імунітет — це «концепція, яка використовується для вакцинації».

Наприклад, колективний імунітет проти кору потребує вакцинації близько 95% населення. Решта 5% будуть захищені тим, що кір не поширюватиметься серед вакцинованих, — наголосив Гебрейесус. — Іншими словами, колективний імунітет досягається шляхом захисту людей від вірусу, а не за рахунок його впливу.



Голова ВООЗ наголосив, що ніколи в історії для реагування на спалахи хвороб, а тим більше пандемії, не використовувалася стратегія колективного імунітету. Він додав, що дозволити вірусу циркулювати безконтрольно, означає допустити «зайві інфекції, страждання та смерть».

Нагадаємо, у ВООЗ нещодавно спрогнозували подальшу долю COVID-19.