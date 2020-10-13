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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

Майже 500 киян померли від коронавірусу — Кличко (ІНФОГРАФІКА)

13 жов 2020, 12:44
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Коронавірус у Києві за минулу добу, 12 жовтня, забрав життя ще 10 осіб.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це сьогодні, 13 жовтня, під час відеобрифінгу.

Загалом за результатами 12 жовтня у Києві виявили 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 23 — серед медиків.

Серед нових випадків коронавірусу:

  • 214 жінок віком від 20 до 88 років;
  • 17 дівчаток віком від двох місяців до 17 років;
  • 157 чоловіків віком від 18 до 84 років;
  • дев’ять хлопчиків віком від 7 до 16 років.

65 хворих госпіталізували, решта — лікуються на самоізоляції.

Найбільше випадків коронавірусу 12 жовтня зафіксували в таких районах столиці:

  • Дарницькому — 86 випадків;
  • Деснянському — 81 випадок;
  • Дніпровському — 57 випадків.

Одужали 12 жовтня у столиці 168 осіб.

Всього за час епідемії коронавірусу у Києві:


  • зафіксовано 28 тис. 90 випадків COVID-19;
  • померли 497 хворих;
  • одужали майже 10 тис. киян.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, у ВООЗ нещодавно розповіли, чи варто в боротьбі з коронавірусом покладатися на колективний імунітет.

Джерело: Ракурс


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