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У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»
Майже 500 киян померли від коронавірусу — Кличко (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n145073-mayje-500-kyyan-pomerly-vid-koronavirusu-klychko-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві за минулу добу, 12 жовтня, забрав життя ще 10 осіб.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це сьогодні, 13 жовтня, під час відеобрифінгу.
Загалом за результатами 12 жовтня у Києві виявили 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 23 — серед медиків.
Серед нових випадків коронавірусу:
- 214 жінок віком від 20 до 88 років;
- 17 дівчаток віком від двох місяців до 17 років;
- 157 чоловіків віком від 18 до 84 років;
- дев’ять хлопчиків віком від 7 до 16 років.
65 хворих госпіталізували, решта — лікуються на самоізоляції.
Найбільше випадків коронавірусу 12 жовтня зафіксували в таких районах столиці:
- Дарницькому — 86 випадків;
- Деснянському — 81 випадок;
- Дніпровському — 57 випадків.
Одужали 12 жовтня у столиці 168 осіб.
Всього за час епідемії коронавірусу у Києві:
- зафіксовано 28 тис. 90 випадків COVID-19;
- померли 497 хворих;
- одужали майже 10 тис. киян.
Нагадаємо, у ВООЗ нещодавно розповіли, чи варто в боротьбі з коронавірусом покладатися на колективний імунітет.
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