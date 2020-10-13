Пробное ЗНО. Фото: sykhiv.media

https://racurs.ua/n145076-probnoe-vno-2021-obnarodovano-datu-testirovaniya.html

Ракурс

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2021 году состоится 10 апреля. Для участия в нем необходимо подать заявку на сайте регионального центра оценивания качества образования.

Зарегистрироваться на тестирование можно будет с 5 по 19 января. Об этом сообщили в Центре оценивания качества образования.

Из-за эпидемии коронавируса каждый участник сможет выбрать только один предмет для тестирования.

Тестирование по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года, — говорится в сообщении.

Кроме этого, участники также смогут пройти тестирование дома по всем учебным предметам из списка. Ответы можно будет внести на специальный сервис. Результаты будут обнародованы 16 апреля.

Поскольку некоторые абитуриенты не могут постоянно посещать учебные заведения, запланирована подготовка видеоразъяснений к задачам пробного ВНО.

Напомним, что основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года пройдет с 21 мая по 10 июня. Зарегистрироваться на ВНО можно будет с 1 февраля по 5 марта.