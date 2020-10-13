Опрос 25 октября — забавные варианты вопросов от украинцев в соцсетях — новости политики

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Всенародный опрос 25 октября, который Владимир Зеленский сегодня анонсировал за 12 дней до местных выборов, ошарашил украинцев в соцсетях. Напомним, украинские телеканалы утром 13 октября обнародовали очередное видеообращение главы государства, в котором президент призвал граждан прийти на избирательные участки и ответить на «пять важных вопросов».

Учитывая тот факт, что Зеленский сегодня не озвучил эти «важные вопросы» — пользователи соцсетей решили ему «помочь». В Фейсбук стали появляться забавные варианты соцопроса 25 октября.

Во время выборов он собирается спрашивать о том, «что обсуждают на кухнях и в такси»? Не буду утруждать Зеленского словосочетаниями вроде «правовой нигилизм». Спрошу на понятном ему языке — как бы он отнесся к тому, чтобы за его отставку проголосовали на кухне или в такси, — написал нардеп от «Голоса» Сергей Рахманин.

В то же время в офисе Зеленского после шквала критики в украинском сегменте соцсетей, решили детально объяснить такую поспешную инициативу главы государства.