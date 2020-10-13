Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n145078-opros-zelenskogo-ne-budet-imet-uridicheskih-posledstviy-ofis-prezidenta.html

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Опрос во время местных выборов, инициативу проведения которого сегодня, 13 октября, выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, не будет иметь юридических последствий, в отличие от референдума.

Целью этого опроса является на уровне государства «засвидетельствовать общественное мнение» без «корректировки различными ангажированными „экспертами“ и политиками». Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Офиса президента.

В ведомстве отмечают, что референдум является не единственным инструментом непосредственного влияния граждан на содержание государственной политики.

Опрос — другой инструмент. У каждого инструмента есть свой смысл и юридическое значение, — подчеркивается в сообщении Офиса президента.

В ведомстве уверяют, что благодаря опросу удастся узнать «что на самом деле думает народ».

Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении, — утверждают в ведомстве.



Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Напомним, Зеленский в опубликованном сегодня видеообращении сообщил, что украинцам, которые придут на избирательные участки, предложат ответить «пять важных вопросов». Какие именно это будут вопросы, Зеленский пообещал сообщить позже.