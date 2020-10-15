Володимир Зеленський. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n145147-u-vilniy-ekonomichniy-zoni-zshyiemo-donbas-zelenskyy-poyasnyv-nove-pytannya-svogo-opytuvannya.html

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Володимир Зеленський, президент України, вважає, що вільна економічна зона допоможе «зшити» Донбас та успішно реінтегрувати регіон до складу України.

Введення вільної економічної зони прискорить відновлення територій та допоможе розбудувати інфраструктуру, а також створить нові робочі місця. Про це повідомляє прес-служба президента.

Повідомляється, що Зеленський ініціював відповідне загальнонаціональне опитування громадян на час виборів, оскільки саме ця тема лежить в основі багатовекторного мирного плану держави з врегулювання війни на Донбасі.

Під час виборів українцям дадуть змогу самостійно вирішити, чи варто створювати в Донецькій і Луганській областях вільну економічну зону. На думку Зеленського, така модель дасть змогу країні ефективно повернути Донбас, та «зшити» регіон, зробивши його привабливим для бізнесу.

Як відомо, вільна економічна зона — це частина території України, на якій функціонує спеціальний режим економічної діяльності. На такій території можуть встановлюватися пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови. Створення такої зони має на меті залучення іноземних інвестицій, збільшення експорту товарів і послуг, впровадження нових технологій, більш раціональне використання природних і трудових ресурсів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що опитування Володимира Зеленського під час місцевих виборів 25 жовтня включатиме питання щодо Донбасу. Першим запитанням референдуму була доцільність довічного ув’язнення для корупціонерів.