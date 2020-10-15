Зеленский. Фото: РБК

https://racurs.ua/n145147-v-svobodnoy-ekonomicheskoy-zone-soshem-donbass-zelenskiy-obyasnil-novyy-vopros-svoego-oprosa.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что свободная экономическая зона поможет «сшить» Донбасс и успешно реинтегрировать регион в состав Украины.

Введение свободной экономической зоны ускорит восстановление территорий и поможет развить инфраструктуру, а также создаст новые рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что Зеленский инициировал соответствующий общенациональный опрос граждан на выборах, поскольку именно эта тема лежит в основе многовекторного мирного плана государства по урегулированию войны на Донбассе.

Во время выборов украинцы самостоятельно решат, стоит ли создавать в Донецкой и Луганской областях свободную экономическую зону. По мнению Зеленского, такая модель позволит стране эффективно вернуть Донбасс, и «сшить» регион, сделав его привлекательным для бизнеса.

Как известно, свободная экономическая зона — это часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия. Создание такой зоны связано с привлечением иностранных инвестиций, увеличением экспорта товаров и услуг, внедрением новых технологий.

Напомним, ранее мы сообщали, что опрос Владимира Зеленского во время местных выборов 25 октября будет включать вопрос о Донбассе. Первым вопросом референдума была целесообразность пожизненного заключения для коррупционеров.