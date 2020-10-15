Подавать кислород и ставить капельницы COVID-больным на Харьковщине хотят на дому

Подавать кислород и ставить капельницы COVID-больным на Харьковщине хотят дома

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Ракурс

Лечение коронавируса в Харьковской области предлагают изменить. Местная облгосадминистрация и город Харьков предлагают центральной власти внести изменения в алгоритм оказания помощи пациентам с COVID-19.

Подавать кислород и ставить капельницы COVID-больным предлагают дома, чтобы разгрузить медучреждения. Об этом на сессии Харьковского облсовет 15 октября сообщил заместитель Харьковской ОГА Тарас Пастух.

В чем заключается этот метод? Создание определенного мобильного парка оборудования, тех же кислородных концентраторов, для того, чтобы продлить семейное звено медицины, для того, чтобы врачи первичного звена могли более качественно оказывать помощь на дому, создавая мобильные бригады, которые будут выезжать к больным. Возможно, даже ставить те же капельницы, обеспечивать больных несколько дней кислородными концентраторами и, соответственно, таким образом мы сможем более качественно, в большем количестве оказать помощь в начальной стадии заболевания, — сказал Пастух.

По его словам, у пациента, который получает кислород в первые сутки, значительно больше шансов не стать тяжелобольными.

Сегодня в Минздраве сообщили о 651 новом больном COVID-19 в Харьковской области. Всего в регионе с начала эпидемии обнаружили уже 26 тыс. 913 инфицированных.

Ранее «Ракурс» сообщал об очередях в больницах и значительном проценте заполняемости специализированных медучреждений больными коронавирусом.