Кыргызстан остался без президента на фоне протестов в стране

Сооронбай Жээнбеков, фото: пресс-служба президента Кыргызстана

https://racurs.ua/n145145-kyrgyzstan-ostalsya-bez-prezidenta-na-fone-protestov-v-strane.html

Ракурс

Протесты в Кыргызстане, спровоцированные недавними парламентскими выборами, привели к отставке президента страны Сооронбая Жээнбекова.

Жээнбеков в опубликованном сегодня, 15 октября, пресс-службой президента Кыргызстана сообщении заявил о сложении полномочий.

Причиной такого поступка он назвал напряженную ситуацию в столице страны городе Бишкеке, которая может перерасти в кровопролитие между митингующими, требующими его отставки, и правоохранителями и военными.

Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан, — подчеркнул Жээнбеков.

Он отметил, что вчера, 14 октября, утвердил новый состав правительства, но это не сняло напряженность в столице.

Протесты в Кыргызстане начались после парламентских выборов 4 октября, которые оппозиция считает сфальсифицированными. На фоне массовых протестов Центризбирком Кыргызстана признал результаты этих выборов недействительными.

Напомним, о возможности своей отставки Жээнбеков заявил 9 октября.