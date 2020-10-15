Кыргызстан остался без президента на фоне протестов в стране

Кыргызстан остался без президента на фоне протестов в странеhttps://racurs.ua/n145145-kyrgyzstan-ostalsya-bez-prezidenta-na-fone-protestov-v-strane.htmlРакурс
Протесты в Кыргызстане, спровоцированные недавними парламентскими выборами, привели к отставке президента страны Сооронбая Жээнбекова.
Жээнбеков в опубликованном сегодня, 15 октября, пресс-службой президента Кыргызстана сообщении заявил о сложении полномочий.
Причиной такого поступка он назвал напряженную ситуацию в столице страны городе Бишкеке, которая может перерасти в кровопролитие между митингующими, требующими его отставки, и правоохранителями и военными.
Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан, — подчеркнул Жээнбеков.
Он отметил, что вчера, 14 октября, утвердил новый состав правительства, но это не сняло напряженность в столице.
Протесты в Кыргызстане начались после парламентских выборов 4 октября, которые оппозиция считает сфальсифицированными. На фоне массовых протестов Центризбирком Кыргызстана признал результаты этих выборов недействительными.
Напомним, о возможности своей отставки Жээнбеков заявил 9 октября.