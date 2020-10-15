Киргизстан залишився без президента на тлі протестів у країні

Сооронбай Жеенбеков, фото: прес-служба президента Киргизстану

https://racurs.ua/ua/n145145-kyrgyzstan-zalyshyvsya-bez-prezydenta-na-tli-protestiv-u-krayini.html

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Протести в Киргизстані, спровоковані нещодавніми парламентськими виборами, призвели до відставки президента країни Сооронбая Жеенбеков.

Жеенбеков в опублікованому сьогодні, 15 жовтня, прес-службою президента Киргизстану повідомленні заявив про складання повноважень.

Причиною такого вчинку він назвав напружену ситуацію в столиці країни місті Бішкеку, яка може перейти до кровопролиття між мітингувальниками, котрі вимагають його відставки, та правоохоронцями і військовими.

Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, який пролив кров і стріляв у власних громадян, — наголосив Жеенбеков.

Він зазначив, що вчора, 14 жовтня, затвердив новий склад уряду, але це не зняло напруженість у столиці.

Протести у Киргизстані розпочалися після парламентських виборів 4 жовтня, які опозиція вважає сфальсифікованими. На тлі масових протестів Центрвиборчком Киргизстану визнав результати цих виборів недійсними.

Нагадаємо, про можливість своєї відставки Жеенбеков заявив 9 жовтня.