Творці скандального банера про «єврейський клан Зеленського» накликали гнів поліції

Скандальний банер. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n145144-tvorci-skandalnogo-banera-pro-ievreyskyy-klan-zelenskogo-naklykaly-gniv-cilogo-narodu.html

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Марш УПА, який пройшов учора, 14 жовтня, ознаменувався скандалом. Під час маршу учасники вивісили банер з антисемітськими висловлюваннями, що викликало миттєву реакцію з боку представників єврейської спільноти в Україні.

Правоохоронці в рамках досудового розслідування встановлюють осіб, причетних до створення банеру. Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років або штраф. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, що до столичної поліції з офіційним листом звернувся виконавчий директор Об'єднаної єврейської громади України. Він повідомив, що невідомі особи розгорнули банер з антисемітськими висловлюваннями під час маршу УПА.



На банері був розміщений такий лозунг:

Українці! Святкуємо річницю окупації та пограбування України Дніпровським єврейським кланом Вови Зеленського.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Винуватцям загрожує покарання у виді позбавлення волі до трьох років, з забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Досудове розслідування триває, поліція встановлює усі обставини події.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві 14 жовтня відбувався Марш УПА. Його учасники принесли з собою пляшки з червоною сумішшю, в яких розмістили фотографії президента РФ Володимира Путіна, одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука, проросійського блогера Анатолія Шарія. Об'єднана єврейська спільнота України натомість подала заяву до поліції через один із плакатів.