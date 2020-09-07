Бабин Яр. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n143513-proty-memorialu-babyn-yar-vystupyly-vydatni-ukrayinski-ievreyi-do-chogo-tut-rosiya.html

Ракурс

«Бабин Яр», проект меморіального центру Голокосту, який фінансували російські мільярдери, може стати джерелом російської пропаганди в Україні та дискредитувати нашу державу у світі, вважають українські євреї.

Тому вони виступили проти створення цього меморіалу та підписали відповідне звернення. Про це повідомляє видання «День».

Повідомляється, що звернення підписали понад 160 українських євреїв, які сьогодні мешкають не тільки в Україні, а і за її межами. Зокрема в Ізраїлі, Канаді, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Росії, США, Франції та Чехії.

Під зверненням поставили свій підпис:

Галина Акерман — французька письменниця, історик, журналістка, блогер;

Марк Бєлорусець — перекладач на російську мову німецької й австрійської літератури, зокрема німецькомовних поетів Буковини та Румунії;

Валерія Богуславська — перекладачка і поетеса, член Національної спілки письменників України;

Матвій Вайсберг — живописець єврейського походження, графік, художник книги. Живе та працює в Києві;

Семен Глузман — лікар-психіатр і правозахисник, колишній дисидент та політв’язень, президент Асоціації психіатрів України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наприкінці квітня низка медійників та діячів культури закликали звільнити російського режисера Іллю Хржановського з посади художнього керівника меморіального центру.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прогнозує, що державний меморіальний комплекс «Бабин яр» запрацює вже у 2021 році.