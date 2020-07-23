140 тис. секретних документів про нацистську окупацію Києва виклали у вільний доступ

Архівні документи. Фото: Kloop

https://racurs.ua/ua/n141529-140-tys-sekretnyh-dokumentiv-pro-nacystsku-okupaciu-kyieva-vyklaly-u-vilnyy-dostup.html

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Друга світова війна залишила після себе багато таємниць, що закріпилися на сторінках документів під грифом «секретно».



Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» разом зі столичним державним архівом оцифрували понад 140 тис. секретних матеріалів часів нацистської окупації Києва. Документи оцифрували в рамках проекту «Імена». Про це повідомила керівниця проєкту Анна Фурман.

Вона розповіла, що тепер дослідники, вчені, та усі зацікавлені зможуть розширити рівень експертності в генеалогії та дізнатися якусь нову інформацію про своїх родичів.

Відцифровані документи незабаром з’являться на онлайн-платформі сайту Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», яка буде презентована восени, а також на сайті Державного архіву Київської області.

Директор Державного архіву Київської області Соф’я Каменєва пояснила, що документи періоду Другої світової війни були зібрані архівістами після вигнання нацистів з міста.

За її словами, майже всі документи, які надійшли на зберігання до архіву, не були систематизовані та протягом багатьох років були засекречені радянською владою. Доступ до них був забороненим, і лише із набуттям Україною незалежності вони надійшли на загальне зберігання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що СБУ з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій опублікувала низку документів КДБ СРСР щодо долі представників так званого «Розстріляного відродження». Оприлюднені документи показують, як радянськими спецслужбами приховувалася правда про репресії.