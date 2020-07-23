140 тыс. секретных документов о нацистской оккупации Киева выложили в свободный доступ

Архивные документы. Фото: Kloop

https://racurs.ua/n141529-140-tys-sekretnyh-dokumentov-o-nacistskoy-okkupacii-kieva-vylojili-v-svobodnyy-dostup.html

Ракурс

Вторая мировая война оставила после себя много тайн, которые закрепились на страницах документов под грифом «секретно».



Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» совместно со столичным государственним архивом оцифровали более 140 тыс. секретных материалов времен нацистской оккупации Киева. Документы оцифровали в рамках проекта «Имена». Об этом сообщила руководитель проекта Анна Фурман.

Она рассказала, что теперь исследователи, ученые, и все желающие смогут расширить уровень познаний в генеалогии и узнать какую-то новую информацию о своих родственниках.

Оцифрованные документы вскоре появятся на онлайн-платформе сайта Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», которая будет представлена ​​осенью, а также на сайте Государственного архива Киевской области.

Директор архива Софья Каменева объяснила, что документы периода Второй мировой войны были собраны работниками архива после изгнания нацистов из города.

По ее словам, почти все документы, которые поступили на хранение в архив не были систематизированы и в течение многих лет были засекречены советской властью. Доступ к ним был запрещен, и только с обретением Украиной независимости они поступили на общее хранение.

Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ по случаю Дня памяти жертв политических репрессий опубликовала ряд документов КГБ СССР о судьбе представителей так называемого «расстрелянного возрождения». Обнародованные документы показывают, как советскими спецслужбами скрывалась правда о репрессиях.