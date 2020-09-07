Потап, Монатік і Винник заспівали Зеленському безплатно

https://racurs.ua/ua/n143512-potap-monatik-i-vynnyk-zaspivaly-zelenskomu-bezplatno.html

Ракурс

Скандал в українському шоу-бізнесі, який спричинив концерт до Дня незалежності у центрі Києва, знову прокоментували в Офісі президента України.

Як виявилося, усі артисти працювали на ньому безоплатно, а сценарій офіційних заходів розробили в ОП. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь Банкової, яку отримало на свій запит.

Режисер 17-хвилинного попурі — Катерина Царик, аранжування здійснив музикант і виконавець MONATIK. Як стверджується в ОП, вони також працювали не за гроші.

Під час трансляції попурі 24 серпня автори шоу, яке показували наживо запрошеним в середмістя столиці віп-гостям, не змогли зазначити імена авторів і джерел запозичення. Це в ОП пояснили технічними обмеженнями телевізійного мовлення.

Згодом в соцмережах опублікували повну версія попурі, де вказали імена авторів.

«Ракурс» повідомляв, що День незалежності в Києві коштував владі приблизно 1,6 млн грн. При цьому було невідомо, хто фінансував участь у святковому концерті зірок шоу-бізнесу, оскільки ані Офіс президента, ані мерія Києва, ані уряд не платили за попурі із «зірками».