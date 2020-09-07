Потап, Монатик и Винник спели Зеленскому бесплатно

https://racurs.ua/n143512-potap-monatik-i-vinnik-speli-zelenskomu-besplatno.html

Ракурс

Скандал в украинском шоу-бизнесе, который вызвал концерт ко Дню независимости в центре Киева, снова прокомментировали в Офисе президента Украины.

Как оказалось, все артисты работали на нем бесплатно, а сценарий официальных мероприятий разработали в ОП. Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на ответ Банковой, который получило на свой запрос.

Режиссер 17-минутного попурри — Екатерина Царик, аранжировку осуществил музыкант и исполнитель MONATIK. Как утверждают в ОП, они также работали не за деньги.

Во время трансляции попурри 24 августа авторы шоу, которое показывали вживую приглашенным в центр столицы вип-гостям, не смогли указать имена авторов и источники заимствования. Эту ситуацию в ОП объяснили техническими ограничениями телевизионного вещания.

Впоследствии в соцсетях опубликовали полную версия попурри, в которой указали имена авторов.

«Ракурс» сообщал, что День независимости в Киеве стоил власти примерно 1,6 млн грн. При этом было неизвестно, кто финансировал участие в праздничном концерте звезд шоу-бизнеса, поскольку ни Офис президента, ни мэрия Киева, ни правительство не платили за попурри со «звездами».