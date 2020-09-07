В Славянске инсценировали заказное убийство, фото: FreePik

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Заказное убийство предотвратили в городе Славянске Донецкой области. Местный 34-летний житель планировал убить 42-летнего сожителя своей бывшей жены, чтобы отомстить ей таким образом за развод.

Осуществить это он планировал с помощью наемного убийцы, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Киллер, по замыслу злоумышленника, должен был нанести мужчине смертельные удары ножом, чтобы это выглядело как нападение неизвестного.

Отмечается, что в начале августа об этом стало известно правоохранителям, которые, чтобы спасти жизнь 42-летнего мужчины, решили инсценировать убийство. Заказчик передал наемному убийце задаток в размере 14 тыс. грн. 5 сентября, используя необходимые средства конспирации, правоохранители инсценировали убийство жертвы.

Во время передачи доказательств выполненного преступления, злоумышленника задержали. В ходе обыска были изъяты фотографии убитого, которые киллер предоставил в качестве доказательств выполненной работы.

По факту приготовления заказного убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27, п. 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в конце августа в СБУ заявили об инсценировке заказного убийства IT-специалиста.