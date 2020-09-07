Чернобыльской АЭС разрешили «горячие» испытания нового ядерного хранилища, фото — Слово і діло

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Ракурс

В Зоне отчуждения проведут испытания. Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) получила разрешение Госинспекции ядерного регулирования на ввод в эксплуатацию ядерной установки хранилища отработанного ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2).

Это позволит начать «горячие» испытания с отработанным топливом в новом хранилище. Ядерное топливо перевезут из хранилища «мокрого» типа (ХОЯТ-1) в новое хранилище «сухого» типа (ХОЯТ-2), сообщила пресс-служба Зоны отчуждения.

С начала работы ЧАЭС в 1977 до 2000 года, когда ее официально закрыли, на станции скопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в хранилище отработанного ядерного топлива «мокрого» типа. Оно не было не рассчитано на длительное хранение топлива.

Поэтому отработанные тепловыделяющие сборки переместят в построенное промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива «сухого» типа.

В новое хранилище перенесут пока 186 отработанных тепловыделяющих сборок. Их разместят в бетонных модулях хранения. На ЧАЭС провели подготовку персонала, который проведет «горячие» испытания.

«Ракурс» сообщал, что в январе этого года хранилище отработанного ядерного топлива сухого типа передали ЧАЭС от подрядчика — компании Holtec International.