СБУ рассекретила документы об аварии на ЧАЭС. Фото: СБУ

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Авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла в 1986 году, но многие документы об этом происшествии были засекречены советской властью. Служба безопасности Украины (СБУ) сегодня презентовала вторую часть сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии», в котором опубликованы секретные документы об аварии на ЧАЭС.

В книге содержаться документы о работе атомной электростанции с 1970 года до октября 1968 года (когда в эксплуатацию ввели объект «Укрытие»). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сборнике опубликованы 229 документов, большинство из них ранее нигде не были представлены. В них, в частности, говорится о том, что аварии на ЧАЭС были и до 1986 года, но не такие масштабные и их быстро скрывали.

Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986 году, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве «Укрытия». Во время презентации книги было отмечено, что благодаря новым документам украинцы и жители других стран смогут понять, что привело к аварии.

Документы в книге опубликованы на языке оригинала в хронологическом порядке. Презентация сборника состоялась в Чернобыльской зоне с онлайн-трансляцией на сайте Украинского института национальной памяти. Прочитать книгу можно здесь.

Напомним, ранее Минкульт опубликовал трейлер документального фильма о расследовании аварии на Чернобыльской АЭС «Артефакт Чернобыля». Лента рассказывает о расследовании катастрофы с использованием архивов советских спецслужб.