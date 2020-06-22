СБУ розсекретила документи про аварію на ЧАЕС. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n140090-avariyi-na-chaes-buly-i-do-1986-roku-ale-yih-pryhovuvaly-sbu-rozsekretyla-novi-unikalni.html

Ракурс

Аварія на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) сталася в 1986 році, але багато документів про цю подію були засекречені радянською владою. Служба безпеки України (СБУ) сьогодні презентувала другу частину збірника «Чорнобильське досьє КДБ. Від будівництва до аварії», в якій опубліковані секретні документи про аварію на ЧАЕС.

У книзі містяться документи про роботу атомної електростанції з 1970 року до жовтня 1968 року (коли в експлуатацію ввели об'єкт «Укриття»). Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У збірнику опубліковано 229 документів, більшість із них раніше ніде не були представлені. У них, зокрема, йдеться про те, що аварії на ЧАЕС були і до 1986 року, але не такі масштабні і їх швидко приховували.

Серед документів, які увійшли до нової книги, є повідомлення про аварії, що сталися в 1986 році, транскрипт телефонних переговорів на ЧАЕС вночі 26 квітня, екземпляр першого повідомлення про аварію, інформація про початок розслідування і будівництво «Укриття». Під час презентації книги було зазначено, що завдяки новим документам українці і жителі інших країн зможуть зрозуміти, які події стали причиною аварії.

Документи в книзі опубліковані мовою оригіналу в хронологічному порядку. Презентація збірника відбулася в Чорнобильській зоні з онлайн-трансляцією на сайті Українського інституту національної пам’яті. Прочитати книгу можна тут.

Нагадаємо, раніше Мінкультури опублікувало трейлер документального фільму про розслідування аварії на Чорнобильській АЕС «Артефакт Чорнобиля». Стрічка розповідає про розслідування катастрофи з використанням архівів радянських спецслужб.