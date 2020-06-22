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СБУ розсекретила документи про аварію на ЧАЕС. Фото: СБУ

Аварії на ЧАЕС були і до 1986 року, але їх приховували: СБУ розсекретила нові унікальні документи (ФОТО)

22 чер 2020, 13:59
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Аварія на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) сталася в 1986 році, але багато документів про цю подію були засекречені радянською владою. Служба безпеки України (СБУ) сьогодні презентувала другу частину збірника «Чорнобильське досьє КДБ. Від будівництва до аварії», в якій опубліковані секретні документи про аварію на ЧАЕС.

У книзі містяться документи про роботу атомної електростанції з 1970 року до жовтня 1968 року (коли в експлуатацію ввели об'єкт «Укриття»). Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У збірнику опубліковано 229 документів, більшість із них раніше ніде не були представлені. У них, зокрема, йдеться про те, що аварії на ЧАЕС були і до 1986 року, але не такі масштабні і їх швидко приховували.

Серед документів, які увійшли до нової книги, є повідомлення про аварії, що сталися в 1986 році, транскрипт телефонних переговорів на ЧАЕС вночі 26 квітня, екземпляр першого повідомлення про аварію, інформація про початок розслідування і будівництво «Укриття». Під час презентації книги було зазначено, що завдяки новим документам українці і жителі інших країн зможуть зрозуміти, які події стали причиною аварії.

Документи в книзі опубліковані мовою оригіналу в хронологічному порядку. Презентація збірника відбулася в Чорнобильській зоні з онлайн-трансляцією на сайті Українського інституту національної пам’яті. Прочитати книгу можна тут.

СБУ розсекретила документи про аварію на ЧАЕС. Фото: СБУ

СБУ розсекретила документи про аварію на ЧАЕС. Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше Мінкультури опублікувало трейлер документального фільму про розслідування аварії на Чорнобильській АЕС «Артефакт Чорнобиля». Стрічка розповідає про розслідування катастрофи з використанням архівів радянських спецслужб.


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