Погода в Украине на 8 сентября. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143509-priyatnaya-prohlada-i-dojdi-s-grozami-pogoda-v-ukraine-na-8-sentyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 8 сентября ожидается преимущественно солнечная и умеренно теплая. Температура воздуха прогреется до +29° в южных областях страны, а на западе температурные столбики поднимутся до +22°. Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы на севере страны. В других регионах солнечно и без осадков.

Днем столбики термометров покажут 18−29° выше нуля. Ночью температура будет прохладной — 7−19° выше нуля. Ветер обещают северо-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 8 сентября будет немного прохладной и сухой. Ночью воздух прогреется до 12−14° тепла, а днем ​​- 20−22° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется жаркая, но с дождями. Температура воздуха ночью будет прохладной и составит 11−13° тепла, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 26−28° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут солнечными и без осадков. Температура воздуха ночью будет 17−19° тепла, а днем ​​— 26−28° выше нуля.

Погода во Львове завтра ожидается солнечная, но прохладная. Температурные показатели будут следующими: ночью 7−9° тепла, а днем ​​— 18−20° выше нуля.

Погода в Карпатах 8 сентября прогнозируется без осадков и умеренно теплая. Столбики термометров в темное время суток покажут 10−12° тепла, а днем ​​22−24° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка Украины 8 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на сентябрь 2020 год дал Укргидрометцентр. В этом году первый летний месяц должен быть теплее, чем обычно. Среднемесячная температура месяца составит 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), что на 1−2° выше средних многолетних значений.