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Погода в Україні на 8 вересня. Фото: Pixabay

Приємна прохолода та дощі з грозами — погода в Україні на 8 вересня (КАРТА)

7 вер 2020, 15:55
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Погода в Україні 8 вересня очікується переважно сонячна та помірно тепла. Температура повітря прогріється до +29° у південних областях країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +22°. Синоптики прогнозують рясні дощі та грози на півночі країни. В інших регіонах сонячно та без опадів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 18−29° вище нуля. Вночі температура буде прохолодною — 7−19° вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 8 вересня буде трохи прохолодною та сухою. Вночі повітря прогріється до 12−14° тепла, а вдень — 20−22° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується спекотна, але з дощами. Температура повітря вночі буде прохолодною і складе 11−13° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 26−28° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть сонячними та без опадів. Температура повітря вночі буде 17−19° тепла, а вдень — 26−28° вище нуля.


Погода у Львові завтра очікується сонячна, але прохолодна. Температурні показники будуть такими: уночі 7−9° тепла, а вдень — 18−20° вище нуля.

Погода в Карпатах 8 вересня прогнозується без опадів та помірно тепла. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 10−12° тепла, а вдень 22−24° тепла за Цельсієм.

Погода в Україні на 8 вересня. Карта: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 8 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення.

Геомагнітна активність. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на вересень 2020 року дав Укргідрометцентр. Цього року перший літній місяць має бути теплішим, ніж зазвичай. Середньомісячна температура місяця становитиме 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), що на 1−2° вище за середні багаторічні значення.

Джерело: Ракурс


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