Чорнобильській АЕС дозволили «гарячі» випробування нового ядерного сховища, фото — Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n143510-chornobylskiy-aes-dozvolyly-garyachi-vyprobuvannya-novogo-yadernogo-shovyscha.html

Ракурс

У Зоні відчуження проведуть випробування. Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС) отримала дозвіл Державної інспекції ядерного регулювання на введення в експлуатацію ядерної установки сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2).

Це дозволить розпочати «гарячі» випробування із відпрацьованим паливом у новому сховищі. Ядерне паливо буде перевозитись зі сховища «мокрого» типу (СВЯП-1) у нове сховище «сухого» типу (СВЯП-2), повідомила прес-служба Зони відчуження.

Від початку роботи ЧАЕС у 1977 до 2000 року, коли її офіційно закрили, на станції накопичилося понад 21 тис. тепловидільних збірок, які зараз зберігаються у сховищі відпрацьованого ядерного палива «мокрого» типу. Воно не було не розраховане на довготривале зберігання палива.

Тому відпрацьовані тепловидільні збірки перемістять у новозбудоване проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу.

У нове сховище перенесуть 186 відпрацьованих тепловиділяючих збірок. Їх розташують у бетонних модулях зберігання. На ЧАЕС провели підготовку персоналу, який проведе «гарячі» випробування.

«Ракурс» повідомляв, що у січні цього року сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу передали ЧАЕС від підрядника — компанії Holtec International.