У Слов'янську інсценували замовне вбивство, фото: FreePik

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Замовне вбивство попередили в місті Слов’янську Донецької області. Місцевий 34-річний житель планував вбити 42-річного співмешканця своєї колишньої дружини, щоб помститися їй в такий спосіб за розлучення.

Здійснити це він планував за допомогою найманого вбивці, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Кілер, за задумом зловмисника, мав завдати чоловікові смертельні удари ножем, щоб це виглядало як напад невідомого.

Зазначається, що на початку серпня про це стало відомо правоохоронцям, які, щоб врятувати життя 42-річного чоловіка, вирішили інсценувати вбивство. Замовник передав найманому вбивці завдаток у розмірі 14 тис. грн. 5 вересня, використовуючи необхідні засоби конспірації, правоохоронці інсценували вбивство жертви.

Під час передачі доказів виконаного злочину зловмисника затримали. В ході обшуку були вилучені фотографії вбитого, які кілер надав як докази виконаної роботи.

За фактом готування замовного вбивства відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 11 і 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років або довічного ув’язнення.

Нагадаємо, наприкінці серпня в СБУ заявили про інсценування замовного вбивства IT-спеціаліста.