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Ракурс
Бабий Яр. Фото: 112 Украина

Против мемориала «Бабий Яр» выступили выдающиеся украинские евреи — при чем тут Россия

7 сен 2020, 16:56
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«Бабий Яр», проект мемориального центра Холокоста, который финансировали российские миллиардеры, может стать источником российской пропаганды в Украине и дискредитировать наше государство в мире, считают украинские евреи.

Поэтому они выступили против создания этого мемориала и подписали соответствующее обращение. Об этом сообщает издание «День».

Сообщается, что обращение подписали более 160 украинских евреев, которые сегодня живут не только в Украине, но и за ее пределами. В том числе в Израиле, Канаде, Нидерландах, Германии, Польши, России, США, Франции и Чехии.

В частности, под обращением поставили свою подпись:


  • Галина Аккерман — французская писательница, историк, журналист, блогер;
  • Марк Белорусец — переводчик на русский язык немецкой и австрийской литературы, в частности немецкоязычных поэтов Буковины и Румынии;
  • Валерия Богуславская — переводчица и поэтесса, член Национального союза писателей Украины;
  • Матвей Вайсберг — живописец еврейского происхождения, график, художник книг;
  • Семен Глузман — врач-психиатр и правозащитник, бывший диссидент и политзаключенный, президент Ассоциации психиатров Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что в конце апреля ряд деятелей культуры призвали уволить российского режиссера Илью Хржановского с должности художественного руководителя мемориального центра.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прогнозирует, что государственный мемориальный комплекс «Бабий яр» заработает уже в 2021 году.

Источник: Ракурс


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