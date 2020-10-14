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Під час акції біля Офісу президента, фото: PavlovskyNews

«Голови» Путіна та Медведчука принесли учасники Маршу УПА до Офісу президента (ФОТО)

14 жов 2020, 19:14
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У Києві сьогодні, 14 жовтня, відбувався Марш УПА.

Його учасники, зокрема, влаштували перформанс під будівлею Офісу президента на вулиці Банковій — вони принесли з собою пляшки з червоною сумішшю, в яких розмістили фотографії президента РФ Володимира Путіна, одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука, проросійського блогера Анатолія Шарія тощо. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Також активісти прибили перелік своїх вимог до імпровізованих дверей Офісу президента.

Під час акції біля Офісу президента, фото: PavlovskyNews

Під час акції біля Офісу президента, фото: PavlovskyNews

Під час акції біля Офісу президента, фото: PavlovskyNews

Серед озвучених активістами вимог:

  • прийняти закон захисту Української держави від колаборантів;
  • звільнення з посади генпрокурора Ірини Венедіктової;
  • припинити переслідування українських патріотів та людей, які захищають Україну;
  • розпочати реальну боротьбу з п’ятою проросійською колоною всередині країни.

Завершилася акція запаленими активістами файєрами.

Об'єднана єврейська спільнота України подала заяву до поліції через один із плакатів, який був в активістів під Офісом президента. На цьому плакаті містилося твердження про «річницю окупації та пограбування України Дніпровським єврейським кланом». Про це повідомляється у Telegram-каналі організації.

У цій заяві організація побачила ознаки антисемітизму та розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні.

Під час акції біля Офісу президента, фото: Об'єднана єврейська спільнота України

Заява до поліції, документ: Об'єднана єврейська спільнота України

Заява до поліції, документ: Об'єднана єврейська спільнота України


Заява до поліції, документ: Об'єднана єврейська спільнота України

Нагадаємо, Марш УПА в Києві розпочався о 14.00 з мітингу в парку Шевченка.


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