Під час акції біля Офісу президента, фото: PavlovskyNews

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Ракурс

У Києві сьогодні, 14 жовтня, відбувався Марш УПА.

Його учасники, зокрема, влаштували перформанс під будівлею Офісу президента на вулиці Банковій — вони принесли з собою пляшки з червоною сумішшю, в яких розмістили фотографії президента РФ Володимира Путіна, одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука, проросійського блогера Анатолія Шарія тощо. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Також активісти прибили перелік своїх вимог до імпровізованих дверей Офісу президента.

Серед озвучених активістами вимог:

прийняти закон захисту Української держави від колаборантів;

звільнення з посади генпрокурора Ірини Венедіктової;

припинити переслідування українських патріотів та людей, які захищають Україну;

розпочати реальну боротьбу з п’ятою проросійською колоною всередині країни.

Завершилася акція запаленими активістами файєрами.

Об'єднана єврейська спільнота України подала заяву до поліції через один із плакатів, який був в активістів під Офісом президента. На цьому плакаті містилося твердження про «річницю окупації та пограбування України Дніпровським єврейським кланом». Про це повідомляється у Telegram-каналі організації.

У цій заяві організація побачила ознаки антисемітизму та розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні.

Нагадаємо, Марш УПА в Києві розпочався о 14.00 з мітингу в парку Шевченка.