На Чернігівщині через агітнамет сталася стрілянина, фото: МВС

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Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Наразі триває агітаційна кампанія, яка часом призводить до конфліктних ситуацій.

Агітаційний намет в місті Бобровиці Чернігівської області сьогодні, 14 жовтня, став причиною стрілянини, повідомляє прес-служба МВС.

За інформацію правоохоронців, один із місцевих жителів попросив жінку, яка перебувала в цьому наметі, прибрати його.

Жінка покликала на місце інциденту керівника партійного осередку, а коли останній прибув на місце інциденту, між ним та чоловіком, котрий не поділяв переконань цієї політсили, виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням травматичної зброї.

Спочатку активіст зіпсував агітаційний намет, а потім в ході бійки представник партії вистрелив в опонента із револьвера під патрон Флобера, поціливши у плече, — повідомляє прес-служба поліції.

Зазначається, що обидва учасники конфлікту написали заяви до поліції.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження). Також за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство) складено адмінпротокол на чоловіка, який зіпсував агітнамет.

Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині під час передвиборчого заходу сталася масова бійка.