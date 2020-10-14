На Черниговщине из-за агитпалатки произошла стрельба, фото: МВД

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Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. В настоящее время продолжается агитационная кампания, которая порой приводит к конфликтным ситуациям.

Агитационная палатка в городе Бобровица Черниговской области сегодня, 14 октября, стала причиной стрельбы, сообщает пресс-служба МВД.

По информации правоохранителей, один из местных жителей попросил женщину, которая находилась в этой палатке, убрать ее.

Женщина позвала на место инцидента руководителя партийной ячейки, а когда последний прибыл на место инцидента, между ним и мужчиной, который не разделял убеждений этой политсилы, возник конфликт, переросший в драку с применением травматического оружия.

Сначала активист испортил агитационную палатку, а затем в ходе драки представитель партии выстрелил в оппонента из револьвера под патрон Флобера, попав в плечо, — сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что оба участника конфликта написали заявления в полицию.

Открыто уголовное производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение). Также по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) составлен админпротокол на мужчину, который испортил агитпалатку.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, недавно на Днепропетровщине во время предвыборного мероприятия произошла массовая драка.