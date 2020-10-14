Путин заявил о второй российской вакцине от коронавируса и анонсировал третью

Владимир Путин

https://racurs.ua/n145124-putin-zayavil-o-vtoroy-rossiyskoy-vakcine-ot-koronavirusa-i-anonsiroval-tretu.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в мире продолжается, поэтому продолжаются поиски способы борьбы с этим заболеванием. Одним из таких способов является использование вакцин.

Россия недавно сделала противоречивое заявление о регистрации вакцины от коронавируса под названием «Спутник V». Сегодня, 14 октября, президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации еще одной вакцины, сообщает агентство «Интерфакс».

По словам Путина, Новосибирский центр «Вектор» сегодня зарегистрировал вакцину под названием «ЕпиВакКорона».

Эта вакцина пока прошла два этапа клинических испытаний.

Также Путин заявил, что, по его информации, в РФ «на подходе» третья вакцина от коронавируса, которую создает Федеральный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук.

Первые партии вакцины в объеме 60 тыс. доз будут произведены в ближайшее время и «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тысяч добровольцев, — отметила во время совещания с Путиным российский вице-премьер Татьяна Голикова. — Одновременно «Вектор» планирует провести клиническое исследование среди 150 лиц старше 60 лет.



Голикова заверила, что вакцина от «Вектора» имеет «достаточно высокий уровень безопасности».

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов недавно заявил о возможности закупки российской вакцины от коронавируса.