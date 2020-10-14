Дмитрий Разумков, фото: Сергей Ковальчук

https://racurs.ua/n145123-koronavirus-v-rade-razumkov-nazval-kolichestvo-bolnyh.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться, в частности, и среди народных депутатов и сотрудников аппарата Верховной Рады.

Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, во время разговора с журналистами назвал количество заболевших в парламенте человек, сообщает агентство «РБК-Украина».

По словам Разумкова, по состоянию на сегодня коронавирус в парламенте подтвердили у около 90 человек.

Более 20 человек всего переболели в аппарате, также у нас несколько человек дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 приходим уже, это в аппарате. Относительно нардепов последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего одолели или болеют, — сообщил спикер.

В то же время Разумков отметил, что парламент не планирует идти на карантин, несмотря на такой уровень заболеваемости, однако могут быть изменения в режиме работы Рады.

Верховная Рада, как единственная законодательная институция в Украине, не будет идти на карантин, — заверил он.

Напомним, коронавирусной болезнью COVID-19 недавно переболел пятый президент Украины, а ныне народный депутат Петр Порошенко. После выздоровления Порошенко возвращается к обычному режиму работы.