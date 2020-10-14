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Дмитро Разумков, фото: Сергій Ковальчук
Коронавірус у Раді — Разумков назвав кількість хворихhttps://racurs.ua/ua/n145123-koronavirus-u-radi-razumkov-nazvav-kilkist-hvoryh.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, зокрема, і серед народних депутатів та співробітників апарату Верховної Ради.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, під час розмови з журналістами назвав кількість осіб, які захворіли у парламенті, повідомляє агентство «РБК-Україна».
За словами Разумкова, станом на сьогодні коронавірус у парламенті підтвердили в близько 90 осіб.
Понад 20 людей всього перехворіло в апараті, також у нас кілька людей додатково захворіли на цьому тижні. Я думаю, що ми десь до 30 доходимо вже, це в апараті. Щодо нардепів останні показники сьогодні не готовий сказати, але до 60 всього перебороли або хворіють, — повідомив спікер.
Водночас Разумков наголосив, що парламент не планує йти на карантин, попри такий рівень захворюваності, проте можуть бути зміни в режимі роботи Ради.
Верховна Рада, як єдина законодавча інституція в Україні, не буде йти на карантин, — запевнив він.
Нагадаємо, на коронавірусну хворобу COVID-19 нещодавно перехворів п’ятий президент України, а нині народний депутат Петро Порошенко. Після одужання Порошенко повертається до звичайного режиму роботи.
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