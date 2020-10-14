Людям загрожує ще один штам коронавірусу, фото:

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Коронавірусну хворобу COVID-19, епідемія якої триває у світі, провокує коронавірус SARS-CoV-2. Однак це єдиний штам коронавірусу, який загрожує людям.

Учені з Університету Північної Кароліни (США) встановили, що в клітинах людей може реплікуватися коронавірус «синдрому гострої діареї свиней» (SADS-CoV), який перейшов від кажанів до свиней і заразив поголів’я цих тварин по всьому Китаю з моменту його першого виявлення в 2016 році, повідомляє видання EurekAlert.

Потенційна загроза цього вірусу для людей була продемонстрована в лабораторних тестах, які показали, що SADS-CoV ефективно реплікується в клітинах печінки та кишечника людини, а також клітинах дихальних шляхів.

SADS-CoV продемонстрував більш високу швидкість росту в клітинах кишечника людини, на відміну від SARS-CoV-2, який переважно інфікує клітини легенів.

Хоча SADS-CoV перебуває в тому ж сімействі вірусів, що і бетакоронавірус SARS-CoV-2, він є альфакоронавірусом, який викликає шлунково-кишкові захворювання у свиней. Вірус викликає сильну діарею та блювоту і особливо смертельний для молодих поросят.

SADS-COV також відрізняється від двох циркулюючих простудних альфакоронавірусів у людей — HCoV-229E та HCoV-NL63.

В той час як багато дослідників зосереджуються на потенціалі бетакоронавірусів, таких як SARS та MERS, насправді альфакоронавіруси можуть виявитися однаково небезпечними — якщо не більшими — проблемами здоров’я людини, враховуючи їхній потенціал для швидкого переходу між видами, — наголошують дослідники.



Хоча до теперішнього часу не було відомо, що SADS-CoV впливає на людей, пандемія COVID-19 служить потужним нагадуванням про те, що багато штамів коронавірусу, виявлених у тварин, можуть також заразити людей, наголошують учені.

Нагадаємо, вчені виявили у крові альпак нанотіло, здатне запобігти зараженню коронавірусом.