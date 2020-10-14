Людям грозит еще один штамм коронавируса, фото:

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Коронавирусную болезнь COVID-19, эпидемия которого продолжается в мире, провоцирует коронавирус SARS-CoV-2. Однако это единственный штамм коронавируса, который угрожает людям.

Ученые из Университета Северной Каролины (США) установили, что в клетках людей может реплицироваться коронавирус «синдрома острой диареи свиней» (SADS-CoV), который перешел от летучих мышей к свиньям и заразил поголовье этих животных по всему Китаю с момента его первого обнаружения в 2016 году, сообщает издание EurekAlert.

Потенциальная угроза этого вируса для людей была продемонстрирована в лабораторных тестах, которые показали, что SADS-CoV эффективно реплицируется в клетках печени и кишечника человека, а также клетках дыхательных путей.

SADS-CoV продемонстрировал более высокую скорость роста в клетках кишечника человека, в отличие от SARS-CoV-2, который преимущественно инфицирует клетки легких.

Хотя SADS-CoV находится в том же семействе вирусов, что и бетакоронавирус SARS-CoV-2, он является альфакоронавирусом, который вызывает желудочно-кишечные заболевания у свиней. Вирус вызывает сильную диарею и рвоту и является особенно смертельным для молодых поросят.

SADS-COV также отличается от двух циркулирующих простудных альфакоронавирусов у людей — HCoV-229E и HCoV-NL63.

В то время как многие исследователи сосредотачиваются на потенциале бетакоронавирусов, таких как SARS и MERS, на самом деле альфакоронавирусы могут оказаться одинаково опасными — если не больше — проблемами здоровья человека, учитывая их потенциал для быстрого перехода между видами, — подчеркивают исследователи.



Хотя до настоящего времени не было известно, что SADS-CoV влияет на людей, пандемия COVID-19 служит мощным напоминанием о том, что многие штаммы коронавируса, выявленные у животных, могут также заразить людей, подчепркивают ученые.

Напомним, ученые обнаружили в крови альпак нанотело, способное предотвратить заражение коронавирусом.