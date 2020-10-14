В части западных областей 15 октября ожидаются осадки

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Ракурс

Погода в Украине 15 октября будет без осадков в большинстве регионов.

Только в части западных областей, а ночью и на востоке, ожидаются дожди. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 5−8° на западе и 7−12° в других регионах, днем — 12−18° на западе и 16−24° в других областях Украины.

Кроме того, в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесчины продолжит сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве 15 октября будет без осадков, переменная облачность. Ночью температура воздуха составит 7−9°, днем — 16−18°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове ночью будет без осадков, днем ​​ожидается слабый дождь. Ночью градусники покажут 6−8°, днем — 12−14°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе ожидается ясной, без осадков. Ночью температура опустится до 10−12°, днем — воздух прогреется до 19−21°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до 7−9, днем — поднимутся до 18−20°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове ожидается с дождем ночью и без осадков днем. Температура воздуха ночью составит 8−10°, днем — 17−19°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 15 октября будет с дождями днем ​​и ночью. Синоптики ожидают температуру воздуха 5−7° ночью и 12−14° днем. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 15 октября будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.