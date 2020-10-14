Зеленский озвучил первый пункт всенародного опроса. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n145120-pervyy-punkt-vsenarodnogo-oprosa-ozvuchil-zelenskiy-video.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил первый пункт анонсированного на 25 октября всенародного опроса.

В день проведения местных выборов граждан Украины спросят, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Об этом 14 октября Зеленский сообщил в видеообращении, которое опубликовано на странице Офиса президента в YouTube.

Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой, и мы делаем первые шаги на этом пути, — пояснил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский 13 октября сообщил, что украинцам, которые придут на избирательные участки, предложат ответить на «пять важных вопросов». В Офисе президента пояснили, что этот опрос не будет иметь юридических последствий, в отличие от референдума. Благодаря опросу на Банковой хотят узнать «что на самом деле думает народ».

После этого эксперты гражданской сети «Опора» заявили, что законных оснований для проведения таких опросов в помещении для голосования нет. А в Комитете избирателей Украины отметили, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом.

Анонсированный Зеленским всенародный опрос ошарашил украинцев в социальных сетях. Наиболее креативные пользователи предложили забавные варианты этого опроса.