Законность опроса Зеленского прокомментировали эксперты

Владимир Зеленский, фото: ТСН

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Ракурс

Местные выборы, запланированные в Украине 25 октября, будут сопровождаться проведением опроса граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул такую ​​инициативу сегодня, 13 октября. Эксперты гражданской сети «Опора» прокомментировали законность проведения таких опросов. Об этом сообщает пресс-служба «Опоры».

Отмечается, что законных оснований для проведения таких опросов в помещении для голосования нет.

Такие действия будут иметь негативное влияние на ход волеизъявления и не могут быть допущены, — отмечают в «Опоре».

Что касается возможности проведения таких опросов на улице, то их результаты не будут иметь ни признаков референдума, ни юридических последствий, отмечают эксперты.

Кроме того, в «Опоре» подчеркивают, что в таком случае наибольшую роль будет играть то, когда именно будет опрашивать граждан: перед голосованием или тех, кто уже вышел из помещения избирательного участка.

Если первых, то очень важно само содержание вопросов. Они не могут содержать агитации, или скрытого стимулирования голосовать за партию, политическим/идейным лидером которой является президент, — подчеркивают эксперты «Опоры».

Кроме того, многое будет зависеть от источников финансирования такого опроса.

Тезисы президента, скорее, наводят на мысль, что с местных выборов мы сразу перекинемся в активность с национальным референдумом, на который будет вынесен 1 вопрос, который получет наибольшую поддержку голосов 25 октября, — подчеркивают в «Опоре».

Инициативу Зеленского относительно опросов прокомментировали также в Комитете избирателей Украины (КИУ).

В сообщении, опубликованном пресс-службой этой общественной организации, отмечается, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом.

В КИУ напоминают, что в начале сентября похожи инициативы рассматривались в Верховной Раде, но не были поддержаны парламентом.

Кроме того, в КИУ обращают внимание на нехватку времени для проведения разъяснительной работы среди граждан.

Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор относительно того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан, — отмечают в общественной организации.



Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Напомним, в Офисе президента заявили, что запланированный на 25 октября опрос не будет иметь юридических последствий.