Законність опитування Зеленського прокоментували експерти

Володимир Зеленський, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n145083-zakonnist-opytuvannya-zelenskogo-prokomentuvaly-eksperty.html

Ракурс

Місцеві вибори, заплановані в Україні 25 жовтня, супроводжуватимуться проведенням опитування громадян.

Президент України Володимир Зеленський висунув таку ініціативу сьогодні, 13 жовтня. Експерти громадянської мережі «Опора» прокоментували законність проведення таких опитувань. Про це повідомляє прес-служба «Опори».

Зазначається, що законних підстав для проведення таких опитувань в приміщенні для голосування немає.

Такі дії матимуть негативний вплив на хід волевиявлення і не можуть бути допущені, — наголошують в «Опорі».

Щодо можливості проведення таких опитувань на вулиці, то їхні результати не матимуть ані ознак референдуму, ані юридичних наслідків, зазначають експерти.

Крім того, в «Опорі» наголошують, що в такому разі найбільшу роль відіграватиме те, коли саме опитуватимуть громадян: перед голосуванням чи тих, хто вже вийшов з приміщення виборчої дільниці.

Якщо перших, то дуже важливим є сам зміст питань. Вони не можуть містити агітації, або прихованого стимулювання голосувати за партію, політичним/ідейним лідером якої є президент, — наголошують експерти «Опори».

Крім того, багато залежатиме від джерел фінансування такого опитування.

Тези президента, скоріше, наштовхують на думку, що з місцевих виборів ми одразу перекинемось в активність із національним референдумом, на який буде винесене 1 питання, що отримує найбільшу підтримку голосів 25 жовтня, — наголошують в «Опорі».

Ініціативу Зеленського щодо опитувань прокоментували також в Комітеті виборців України (КВУ).

У повідомленні, опублікованому прес-службою цієї громадської організації, наголошується, що процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом.

У КВУ нагадують, що на початку вересня схожі ініціативи розглядалися у Верховній Раді, проте не були підтримані парламентом.

Крім того, у КВУ звертають увагу на брак часу для проведення роз’яснювальної роботи серед громадян.

Виборці повинні мати достатньо часу для того, щоб зробити усвідомлений вибір щодо того чи іншого питання, а прихильники та опоненти різних варіантів відповідей повинні мати можливості для проведення агітаційної роботи серед громадян, — наголошують у громадській організації.



Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що заплановане на 25 жовтня опитування не матиме юридичних наслідків.