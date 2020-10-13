Киев спасает людей от COVID-19 самостоятельно — Кличко набросился на правительство, фото — КМДА

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Вспышку COVID-19 в Киеве столица ликвидирует собственными силами и зря ожидает от правительства использования коечного фонда ведомств и академических больниц.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил 13 октября во время онлайн пресс-конференции.

Делаем в столице все самостоятельно. Ведомственные заведения, в которых есть 11,5 тыс. коек и квалифицированный персонал, так и не принимают коронавирусных больных. Это странное поведение власти, которая тем временем рассказывает о развертывании госпиталей, в том числе во Дворце спорта. Думаю, что лучше лечиться в специальных заведениях, а не во временных и наспех развернутых, — заявил Кличко.

Он предположил, что при существующей динамике распространения коронавируса коек в Киеве может не хватать, а также сообщил о дефиците медперсонала.

Мэр назвал такую ​​позицию центральной власти странной.

В Киеве для лечения больных коронавирусом развернули почти 2,8 тыс. коек в 22 больницах. Также Кличко показал видео проверки подготовки городской больницы № 18 к приему больных COVID-19.

По словам Кличко, один из этажей этого медучреждения оборудуют под отделение для приема больных коронавирусом. Там развернули инфекционное отделение на 100 коек, а также 60 коек для пациентов с подозрением на COVID-19.