Коронавирус в Киеве. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145026-gospitali-vo-dvorce-sporta-otmenyautsya-klichko-rasskazal-gde-razmestyat-bolnyh-koronavirusom.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, заявил, что больных коронавирусом будут размещать в специализированных учреждениях, где работает квалифицированный медицинский персонал.

Предложения по размещению инфицированных в импровизированных госпиталях во Дворце спорта городской глава назвал «нелогичными». Об этом он сообщил во время брифинга сегодня, 12 октября.

По словам городского головы столицы, для увеличения количества коек будут пользоваться услугами медучреждений, которые подчиняются Министерству здравоохранения и учреждения Национальной академии медицинских наук.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские больницы переполнены пациентами, которые заразились коронавирусом. Наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц инфицированными наблюдается в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в Киеве. В этих регионах регистрируют большое количество новых случаев заражения коронавирусом.