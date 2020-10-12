Решение о санкциях за «Новичок» в Солсбери принял ЕС

https://racurs.ua/n145025-reshenie-o-sankciyah-za-novichok-v-solsberi-prinyal-es.html

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Европейский Союз продлил на год действие санкций до 16 октября 2021 года за применение химического оружия — нервнопаралитического вещества «Новичок» — против Сергея и Юлии Скрипалей.

Ограничительные меры действуют в отношении девяти человек. Пять из них связаны с сирийскими властями, а четверо — причастны к атаке в Солсбери в марте 2018 года. Также под санкции попала одна организация — Центр научных исследований и разработок SSRC в Сирии, занимающийся разработкой химического оружия, пишет «Интерфакс-Украина».

Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз для физических лиц, а также замораживание активов для физических и юридических лиц.

Напомним, 4 марта 2018 года Скрипалей обнаружили без сознания в Солсбери. Позже было установлено, что их отравили «Новичком» (А-234). Такие выводы сделала комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей Лондон возложил на Россию.

Ранее СМИ обнародовали данные о якобы третьем подозреваемом в покушении на Скрипаля. По информации российского издания, Сергей Федотов находился в Великобритании одновременно с Петровым и Бошировим (Александр Мишкин и Анатолий Чепига). Также он вместе с ними покинул страну.