Рішення щодо санкцій за «Новичок» у Солсбері ухвалив ЄС

https://racurs.ua/ua/n145025-rishennya-schodo-sankciy-za-novychok-u-solsberi-uhvalyv-ies.html

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Європейський Союз продовжив на рік дію санкцій до 16 жовтня 2021 року за застосування хімічної зброї — нервовопаралітичної речовини «Новичок» — проти Сергія і Юлії Скрипалів.

Обмежувальні заходи діють щодо дев’ятьох осіб. П’ятеро з них пов’язані з сирійською владою, а четверо — причетні до атаки в Солсбері у березні 2018 року. Також під санкції потрапила одна організація — Центр наукових досліджень та розробок SSRC в Сирії, що займається розробкою хімічної зброї, пише «Інтерфакс-Україна».

Санкції передбачають заборону на в’їзд до Євросоюзу для фізичних осіб, а також заморожування активів для фізичних і юридичних осіб.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року Скрипалів виявили непритомними у Солсбері. Пізніше було встановлено, що їх отруїли «Новичком» (А-234). Такі висновки зробила комісія Організації по забороні хімічної зброї. Відповідальність за замах на Скрипалів Лондон поклав на Росію.

Раніше ЗМІ оприлюднили дані про нібито третього підозрюваного в замаху на Скрипаля. За інформацією російського видання, Сергій Федотов перебував у Великій Британії водночас із Петровим і Бошировим (Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга). Також він разом з ними покинув країну.