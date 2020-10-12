Катастрофічна ситуація з COVID-19 у харківській лікарні. Фото: suspilne.media

https://racurs.ua/ua/n145024-takoyi-bidy-ya-sche-ne-bachyv-likar-rozpoviv-pro-katastrofu-z-koronavirusom-u-harkovi.html

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Захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19 на Харківщині б'є загальноукраїнські рекорди. Через наплив пацієнтів реанімація Харківської обласної інфекційної лікарні заповнена тяжкохворими.

В лікарні також перевантажена киснева система і може вийти з ладу з настанням холодів. Про це у Фейсбуці написав анестезіолог і консультант Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов.

За його словами, хоча на вулиці ще тепло, кисневі бочки та магістралі вкриті льодом.

Перші морози можуть призвести до замерзання магістралей та припинення подачі кисню. Господь подбав про нас теплим жовтнем, але ми цим не скористалися, — пише Володимир Корсунов.

Також медик зазначив, що у лікарні зараз понад 300 хворих. В реанімації 12 осіб, а поза її межами 15 хворих на ШВЛ.

За свій вік у медицині (з 1984 року) та роботу у реанімації з 1991 року такої біди я ще не бачив, — констатував медик.

До слова, за минулу добу в Харківські області коронавірус підтвердили 741 особі. Загалом в області інфікувалося 25 тис. 186 осіб. Регіон на другому місті за кількістю випадків COVID-19 у країні.

Нагадаємо, що цими днями у Харкові та Києві зчиняється COVID-паніка. Саме ці два регіони наразі очолюють щоденні зведення медиків за кількістю нових хворих на коронавірус.

У міських лікарнях Харкова меншає місць для COVID-хворих. У медзакладах перебуває 811 пацієнтів з пневмонією, 667 з них мають підтверджений коронавірус. Медзаклади заповнені, ліжка зі складів доставляють у холи та коридори.