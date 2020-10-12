Коронавірус у Києві. Фото: Pixabay

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 196 осіб, у тому числі у 21 дитини та п’яти медиків. Всього підтверджено 27 тис. 693 випадки інфікування у Києві. Наразі в столиці 17 тис. 413 активних хворих.

Шість пацієнтів за добу померли, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 487 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

109 жінок у віці від 20 до 84 років;

68 чоловіків у віці від 19 до 83 років;

5 дівчаток від 11 до 16 років та 14 хлопчиків від одного до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 21 пацієнта, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Оболонському районі — 56;

Дніпровському районі — 36;

Дарницькому районі — 32.

Одужала за минулу добу 91 людина. Усього коронавірус змогли подолати 9 тис. 793 мешканців столиці. Таке зменшення числа хворих фахівці пояснюють «ефектом вихідного дня», оскільки у вихідні працює менша кількість лабораторій і менше людей здають тести.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, тест на коронавірус стане доступнішим для більшої кількості українців. Кабінет міністрів України виділив гроші з держбюджету на проведення тестування методом ПЛР у приватних лабораторіях для усіх громадян. На збільшення кількості тестувань виділили 100 млн грн.