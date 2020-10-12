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Ракурс
Зеленський реготав та плескав у долоні, коментуючи падіння рейтингів — президент України

Зеленський реготав та плескав у долоні, коментуючи падіння рейтингів (ВІДЕО)

12 жов 2020, 12:30
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Володимир Зеленський продемонстрував дивну поведінку у Лондоні під час інтерв’ю найбільшому телеканалу Великої Британії ВВС у відповідь на незручне питання щодо падіння рейтингів. Не дочекавшись, коли ведучий завершить озвучувати запитання, глава держави почав театрально сміятися та плескати у долоні.

Нагадаємо, Зеленський, який за понад рік свого президентства майже не давав великих інтерв’ю українським ЗМІ, під час нещодавнього закордонного візиту до Лондона погодився поспілкуватися з журналістом Стівеном Сакуром в рамках легендарної програми ВВС HARDtalk.


У цій розмові Зеленський розповів, чи виконав передвиборчі обіцянки щодо Донбасу й домовленостей з Володимиром Путіним, а також сказав, чому буксують реформи та боротьба з корупцією. Значну увагу президент присвятив своєму попереднику Петру Порошенку, якого звинуватив «у всіх бідах».


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